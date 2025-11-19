孫正華爆離婚腥夫苗華斌兩年！發聲回應了 小三生下私生女近況曝光

孫正華（右起）曾因苗華斌外遇劉韋欣對簿公堂。翻攝孫正華臉書、TVBS

孫正華與「神通集團」少東老公苗華斌驚傳已於2年前離婚，而孫正華至少拿了2億元贍養費。這對豪門夫妻曾為了中國籍小三劉韋欣鬧得滿城風雨，劉韋欣還幫苗華斌生下私生女，對於爆出婚變，孫正華與劉韋欣雙雙回應了。

根據《TVBS新聞網》報導，孫正華被問到離婚，表示：「沒事沒事，放心，我等下會有正式聲明。」隨即匆匆掛上電話。而劉韋欣平淡表示，自己現在是虔誠基督教徒，只想致力傳福音，不想理會外界紛擾，不願多談。

孫正華（左）在苗華斌外遇後，持續婚姻。翻攝自TVBS

發生十次關係生下私生女！小三最終遭判刑

當年判決書上，苗華斌指出，在孫正華出國期間，開始與劉韋欣有染，約發生十次關係，但劉女否認，指出只有兩次，其餘的是苗華斌找別的女人，卻把帳算在她頭上。孫正華則指出劉韋欣抱私生女開記者會，討要創業基金回中國老家開速食店，又想再要3600萬封口費。

最終劉韋欣依妨害家庭罪被判有期徒刑6個月，得以罰金18萬元易科確定，但獲得女兒監護權。苗華斌因向老婆道歉認錯，孫正華對他撤告，但他要給付約46萬元，以及每個月3萬元生活費，直到小孩成年。雖與苗華斌的婚姻關係繼續，但孫正華後來出席公開活動都鮮少提到老公，被問到婚姻現況都跳過話題。



