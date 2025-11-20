孫正華爆離婚 「拿2億贍養費工作」 親斥：這裡是自由台灣

孫正華爆出2年前和苗華斌離婚，拿2億贍養費恢復單身。（圖／500盤提供）





名模孫正華嫁給神通集團的少東苗華斌淡出演藝圈，但在2011年爆出苗華斌外遇大陸籍小三劉韋欣，對方還為苗華斌生下一個女兒，此事鬧上法院，孫正華曾表明永遠不會原諒小三，如今爆出孫正華2年前已恢單，讓她本人也透過粉絲專頁回應了。

根據《鏡週刊》19日爆出孫正華和苗華斌已經於2023年離婚，並拿了至少2億度贍養費，便開始積極投入時尚讒言，創辦的公司甚至成為文策院首個時尚投資案，讓人也猜測開始工作和復單有關引發討論。

廣告 廣告

對此，孫正華昨（20日）晚間發表聲明，寫下「文字待續」，並附上一個搞怪的表情包，內容更強調了：「這裡是自由台灣，『女性工作=離婚』思維穿越至封建帝國，荒謬至極！

孫正華對於離婚發表聲明。（圖／翻攝自孫正華臉書）

孫正華對於離婚發表聲明。（圖／翻攝自孫正華臉書）

孫正華聲明如下：

輔仁大學畢業後，我開始在電視台工作，2010年前我已在英法美日訪問近千位國際品牌CEO與設計總監，2017年在立法院擔任發起人，召開時尚產業公聽會為台灣品牌爭取至今近五億的預算。（後續由紡拓會與VOGUE得標執行。）2019年在台灣文化內容策進院持續為台灣時尚產業推動各面向發展與國際對接機會。

韓國的文化產業振興院2009創立至2025成果豐碩。

伴隨台灣科技實力與14億華語人口優勢，台灣文化內容產業將飛速成長。

我生在台北東區喜歡夜市小吃，不代表經濟拮据。

這裡是自由台灣，「女性工作=離婚」思維穿越至封建帝國，荒謬至極！



【更多東森娛樂報導】

●吳亦凡狂傳死訊 爆沒滿足特定人士遇害 警方罕回應

●館長情勢逆轉？鄉民揭大師兄態度放軟原因

●小瑋被逼睡館嫂「關鍵對話」還原 館長認：老婆不那個

