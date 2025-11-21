孫正華疑再駁婚變！po丈夫雙人合照痛批：「女人工作＝離婚」是封建

孫正華再被爆婚變！發文痛批：荒謬至極。（圖／TVBS資料照）

名模孫正華近日被周刊爆料與富商丈夫苗華斌已悄悄離婚兩年，甚至獲得2億元贍養費的消息，引發各界關注。對此，孫正華在社群媒體連續發文反駁，不僅在深夜貼文直批這些說法「荒謬至極」，更於隔日早晨發布與丈夫的甜蜜合照，似乎意在澄清婚姻狀況。孫正華特別指出，將女性工作與離婚畫上等號的想法過於封建，同時強調自己在時尚界的專業成就與獨立能力。

這對夫妻的婚姻14年前曾因苗華斌出軌按摩店小姐而轟動一時，當時孫正華果斷對小三提出通姦罪告訴，引起社會廣泛討論。如今，兩人的婚姻狀況再度成為媒體焦點。據報導，現年50歲的孫正華近期積極尋求投資合作開設公司，並申請時尚類型的投資案，這些商業動作卻被解讀為她與丈夫關係生變的跡象，引發她強烈不滿。

孫正華po夫妻甜蜜合照，無正面回應婚變屬實。（圖／Flora Sun FB）

在社群媒體上，孫正華不僅分享了與丈夫的合照，照片中兩人露出幸福燦爛的笑容，畫面充滿甜蜜氛圍。值得注意的是，她貼心地替照片中的孩子臉部打上馬賽克，保護孩子的隱私。雖然孫正華並未直接回應離婚傳聞是否屬實，但她透過文字與照片的方式，似乎正試圖平息外界對她婚姻的猜測。

以孫正華在時尚圈的專業地位和影響力，她完全有能力獨立發展事業，不需依賴丈夫苗華斌的支持。這對夫妻的感情狀況從14年前的轟動事件到現在再度引發討論，顯示大眾對名人私生活的持續關注，而孫正華對女性獨立工作權利的堅持，也反映了現代女性面對傳統觀念時的自我主張與態度。

