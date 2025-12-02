孫正華2億時尚投資案曝光 揭和政府單位工作主因

名模孫正華先前傳出和「神通集團」少東老公苗華斌婚姻觸礁，而媒體報導發現的主因疑是與她忙於時尚類型投資案，卻沒跟老公的公司合作有關。今(2日)孫正華在臉書專頁分享自己的新專訪文章，解釋與文化部的合作其實是機緣巧合，再加上被貴人相中賦予重大責任。

孫正華今轉發《天下雜誌》標題為「為何台灣做不出品牌？文策院攜手前主播孫正華 第一筆時尚投資在做什麼？」的文章，內容說道孫正華2023年拿下第一個和文策會的時尚投資案，光案子本身價值9800萬，加上自己出資及其他時尚圈的資源，資本額高過兩億，負責協助台灣的時尚界能和國際軌道對接。

廣告 廣告

文中說到，2016年孫正華在活動上，遇到當時剛上任的文化部長鄭麗君，對方問她目前台灣時尚產業如何？她認為許多外國快時尚衣服品牌進駐，壓縮到本土品牌的空間；鄭麗君再尋求她的解方？孫正華便指出，她認為台灣需要有國際級的時裝周，才能知己知彼、走向國際。

孫正華轉發《天下雜誌》報導截圖並寫下：「謝謝很多很多朋友的協助」、「因為樂觀」，說明對目前工作計畫的來龍去脈。上月她也發聲明表示，自己從大學畢業後到電視台工作，2010年前曾訪問千位國際品牌CEO、設計總監，2019年在台灣文化內容策進院持續為台灣時尚產業推動各面向發展與國際對接機會，她對於台灣原本的兩大優勢，科技實力、華語人口相當看好，也預言未來文化產業會成長快速，因此她認為，在台灣，女性工作等於離婚，實在是「荒謬至極」。

更多中時新聞網報導

NBA》雷霆再滅拓荒者 12連勝入袋

返工有錢拿 提前上班再給5成補助

日職》道奇出局 傳軟銀砸3年3億娶徐若熙