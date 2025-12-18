孫沁岳出道13年宣布好消息 新身分曝光「算是一個緣分」

孫沁岳推出新歌。（百鴻揚娛樂提供）

孫沁岳2012年以男子團體身分出道，踏入演藝圈已滿13 年，歷經團體、戲劇、主持與 YouTube 創作等多元身分，終於近日推出首發個人創作單曲〈午夜貓咪電台〉，親自參與製作、作詞、作曲。

近年來他在戲劇、節目與主持領域持續累積作品能量，陸續參與戲劇《男公館》、《聰明鎮》，並主持高雄管樂團、機甲動畫交響音樂會，同時參與實境節目《最強的身體》、《百分之一相對論》沉浸式推理等多元演出，2025 年演藝成績可說是全面開花、迎來大豐收。 談及現在才推出個人首支單曲是否會覺得「太晚」，孫沁岳先是感謝每個不同身分的自己。

他也坦言真的從未想過早或晚的問題，而是一路走來，慢慢知道自己適合什麼、不適合什麼，「現在這個時間點，剛好能把這首歌好好完成，我覺得算是一個緣分，非常開心，也非常珍惜。」

近年來孫沁岳的創作版圖橫跨戲劇、實境節目、主持與 YouTube 頻道經營，但音樂始終沒有離開他的生活。他形容，這次回到音樂並非突如其來，而是一直存在於日常之中，只是剛好在這個階段，生活出現了一點可以慢慢做音樂的空間，「就會想要試試看。」

他形容貓咪就像自己的室友，是在長時間相處中自然形成的陪伴，「我很喜歡貓，沒什麼特別的理由，或許是因為我自己的個性也很像貓，跟牠們在一起我會覺得自在、放鬆。」日常中，陪貓咪玩逗貓棒、餵牠們吃零食、摸摸牠們的頭，看似微不足道的小瞬間，卻成為他生活中充滿色彩的回憶，也讓他確定想把這份陪伴寫成一首歌。延續這樣的創作初衷，MV 更特別向全台募集真實貓咪影片，孫沁岳笑說，一開始就覺得這首歌不適合由自己出演，「既然是以貓咪的視角寫的歌曲，不如就讓大家的貓咪來當主角吧，這樣一定很有趣。」也坦言其中藏著一點私心，想看看大家可愛貓咪的模樣。

