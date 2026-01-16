孫沁岳咬耳朵教唆「耍詐背叛」！腹黑手段曝光 逼高中生道德掙扎

孫沁岳在節目中展現腹黑一面。（圖／小公視提供）





實境解謎節目《成仁高中偵探社》第二季即將迎來大結局！從最初14名懷抱偵探夢的高中生一路廝殺，本週播出的倒數第二集正式進入白熱化的「四強爭霸戰」。節目組更找來四位演藝圈「最強大腦」擔任助手，沒想到這群大人帶來的不是溫暖，而是更險惡的人性修羅場。

能從 14人中脫穎而出殺入四強，這幾位高中生早已不是省油的燈，但在面對老謀深算的「大人」時，依然遭受震撼教育。本集邀請孫沁岳、哈哈台蓋瑞、孔令元、BabyMint 丞妘化身助手「華生」與學生組隊。

其中，全方位腦性男孫沁岳為了將隊友送進總決賽，展現驚人的「腹黑」一面。他不僅在遊戲中掌控全場節奏，更對著身旁心思單純的學生隊友「咬耳朵」，建議在關鍵時刻耍詐、背叛盟友。面對敵隊學員為了上位而尋求聯盟的請求，孫沁岳冷眼旁觀，讓原本單純的校園偵探社瞬間變成《魷魚遊戲》現場，逼得高中生在道德與勝負之間痛苦掙扎。

孔令元、BabyMint 丞妘、孫沁岳、哈哈台蓋瑞化身助手「華生」與學生組隊。（圖／小公視提供）

四強賽的壓力也讓「社會觀察家」哈哈台蓋瑞失去理智。為了幫助隊友在積分上逆轉勝，蓋瑞提出「破釜沉舟」戰術，慫恿隊友在最後關頭將所有籌碼 All-in。原以為能帥氣翻盤，殊不知「故事主串者」視網膜早已設下層層規則陷阱，讓蓋瑞的決策瞬間大亂，這記回馬槍讓蓋瑞在節目中崩潰哀號。

有趣的是，雖然場上廝殺激烈，但蓋瑞與孫沁岳兩位「高智商玩家」卻惺惺相惜。兩人在遊戲中數度對上眼，蓋瑞更直接在錄影中對孫沁岳喊話：「我們腦袋在想的是一樣的事情，等下可以聊聊啊！」曖昧又充滿火藥味的互動，成為本集一大亮點。

這場通往冠軍賽的最後一哩路，考驗的不只是智力，更是心理素質。身為孔子第76代孫的孔令元，雖有外交官般的協調能力，卻遇上性格太過「老實」的男學生搭檔，眼看對手步步進逼，她只能在旁無奈乾著急；而 BabyMint 的丞妘則展現大將之風，在最後決策階段拋下隊友共識，堅持己見，展現出強烈的求勝慾望。



