孫沁岳真情告白「室友」 微不足道瞬間成為生活充滿色彩的回憶

出道13年的孫沁岳，推出個人首支創作單曲。（圖／百鴻揚娛樂提供）

孫沁岳推出首支個人創作單曲〈午夜貓咪電台〉，親自參與製作、作詞、作曲，展現全方位才華。踏入演藝圈已滿13年，孫沁岳歷經男團、戲劇、主持與YouTube等多元身分，近年來更在戲劇、節目與主持領域持續累積作品能量，演藝成績可說是全面開花、迎來大豐收。

談到創作歌手與演員這兩種身份，他不敢說哪一個比較重要，只是順著當下的狀態走。這首歌的誕生，也來自音樂夥伴的鼓勵與支持，他特別感謝Limi樂團的白淩，在製作過程中給予極大的信任與空間，讓他能嘗試想做的音樂方向，也讓〈午夜貓咪電台〉在這樣的機緣下自然誕生，兩個人一起擔任製作人展現高度默契。

〈午夜貓咪電台〉來自孫沁岳長時間與貓咪相處的生活經驗。他形容貓咪就像自己的室友，是在長時間相處中自然形成的陪伴，「我很喜歡貓，沒什麼特別的理由，或許是因為我自己的個性也很像貓，跟牠們在一起我會覺得自在、放鬆」。日常中，陪貓咪玩逗貓棒、餵牠們吃零食、摸摸牠們的頭，看似微不足道的小瞬間，卻成為他生活中充滿色彩的回憶。

MV特別向全台募集真實貓咪影片，孫沁岳笑說，一開始就覺得這首歌不適合由自己出演，「既然是以貓咪的視角寫的歌曲，不如就讓大家的貓咪來當主角吧，這樣一定很有趣」，坦言其中藏著一點私心，想看看大家可愛貓咪的模樣。

孫沁岳展現全方位才華，親自參與新歌〈午夜貓咪電台〉製作、作詞與作曲。（圖／百鴻揚娛樂提供）

