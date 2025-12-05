孫涉詐被中國拘留近一年終返家 鹹粥嬤：回來就好

彰化縣 / 綜合報導

彰化縣伸港鄉的「鹹粥阿嬤」一手帶大的19歲愛孫黃姓男子，年初因為涉及詐騙，被中國山西省公安拘留，過了將近一年，中國透過小三通金廈航線將黃姓男子遣返回台，祖孫終於團聚，兩人見到面激動相擁，鹹粥阿嬤也特別準備過火的烘爐跟豬腳麵線迎接愛孫回家，面對鏡頭說「非常開心，回家就好」。

19歲黃姓男子終於回家了，第一件事就是緊緊抱住阿嬤，祖孫兩人終於見到面，阿嬤面對鏡頭，臉上的笑容藏不住，鹹粥阿嬤VS.記者說：「有開心嗎？，有，非常開心，終於回來了。」除了準備過火的烘爐，阿嬤也端出大碗的豬腳麵線，給孫子吃要幫他消災解厄。

廣告 廣告

彰化伸港這名73歲鹹粥阿嬤，靠著賣鹹粥把19歲孫子黃姓男子拉拔長大，但黃姓男子前年出國到泰國後就此失聯，後來輾轉又到寮國柬埔寨，最後因為涉詐，被中國公安居留在山西，當時鹹粥阿嬤想去中國救愛孫，天還沒亮頂寒風擺攤籌旅費，如今過了了兩年多，黃姓男子終於平安回家。

黃姓男子說：「朋友說那邊薪水工作比較高，去了之後才發現說，跟自己想的不一樣，那邊都是做一些違法的事情。」這趟工作出國，不只根本沒賺到錢，工作出錯還會被體罰，後來又在中國被拘留將近一年，黃姓男子回想這趟國外行根本不值得。

黃姓男子說：「天下沒有白吃的午餐，所以不要輕易的去相信，不是人過的地方。」鹹粥阿嬤說：「回來就好，回來大家就開心了。」祖孫倆終於團圓，兩人激動相擁，鹹粥阿嬤心中的大石終於卸下，對於回家怎麼想，黃姓男子來感嘆，黃姓男子說：「還是台灣好。」

原始連結







更多華視新聞報導

不符共打機制！中國連2天突襲遣返 陸委會：不滿意

孫「找朋友」飛泰失聯逾3個月 彰化鹹粥嬤落淚求助

鹹粥嬤孫回來？ 中遣返涉詐10台人 名單驚見「黃姓青年」

