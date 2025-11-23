孫淑媚化身「台版Jennie」熱舞辣翻！組偶像女團飆唱〈Golden〉

孫淑媚22日於高雄流行音樂中心舉辦人生首場大型個唱「MAY好三十」，除了化身台版Jennie熱舞，還找來好友丁寧和鍾欣凌組女團，掀起高潮。

當天孫淑媚先以紅色花朵戰袍亮相，刷著電吉他帥氣出場，連飆多首經典金曲，從〈不通將阮放〉、〈你著忍耐〉，唱到〈愛到坎站〉，再到全場大合唱的〈媽媽你無對我講〉。演唱會上她帶著大家坐上時光機，回到她演藝生涯的起點，與當時參加歌唱比賽的自己跨時代對唱〈桂花巷〉，她感性地說：「看別人開演唱會感覺容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」

孫淑媚刷著電吉他帥氣出場。（圖／華貴娛樂提供）

演唱會中段，孫淑媚火力全開，被歌迷暱稱「台版Jennie」的她大跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個多月的舞技，全場尖叫連連，只是一跳完她就自虧：「有看過這麼喘的Jennie嗎？」

孫淑媚更找來因拍攝戲劇《拜六禮拜》成為好姐妹的丁寧和鍾欣凌，合唱主演戲劇的主題曲〈拜六禮拜〉，接下來畫風一變，三人變身偶像女團，還搞笑按照身形將團名取名「SML」宣布正式出道，三人飆唱動畫電影《Kpop 獵魔女團》歌曲〈Golden〉。

孫淑媚和好友丁寧、鍾欣凌組團熱唱。（圖／華貴娛樂提供）

演唱會孫淑媚端出30多首的曲目，她笑稱服裝布料會一套比一套少，要爸爸不要生氣。而人生最大願望是當「米蟲」的她，演出最後直接把枕頭棉被穿上身，把舞台當床直接躺，開心大喊：「粉絲都是自己人，我想要怎樣都可以。」笑翻眾人。

孫淑媚換上枕頭裝。（圖／華貴娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導