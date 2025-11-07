孫淑媚回春撞臉韓星！激瘦秀S曲線炸性感腹肌 再曬自拍曝光驚人膚況

記者趙浩雲／台北報導

藝人孫淑媚出道已經30年，近年成為演藝圈的凍齡代表之一，今年44歲的她日前現身台北時裝周，展現超辣腹肌與凍齡外表，震撼不少網友驚呼「認不出來」，更有人說她撞臉Winter（金旼炡）、Jennie（金珍妮）等人，今（7）日她再次在臉書曬出近距離自拍，真實膚況曝光。

孫淑媚今天在臉書曬出自拍，她有感而發寫下「『拿你有的 換你要的！』這句話很有感⋯⋯我試了『拿我有的小肥肉，換回失聯多年的腹肌。』」要大家也試試看。只見她曬出近距離自拍，畫上精緻妝容，瘦身有成的她氣色澎潤，臉頰有著滿滿的玻尿酸，就像是18歲的青春少女一般。

孫淑媚曬出自拍。（屠／翻攝自臉書）

照片曝光後，粉絲紛紛留言「你真的越來越美」、「妳好厲害，看妳走秀時那個腹肌，太強了」、「少女感滿滿」、「世上真有返老還童」、「好美好美真的好美」。

