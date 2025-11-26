孫淑媚大銀幕解鎖女團夢 驚「除霉鹽」陳意涵拿來沾牛排吃

孫淑媚在電影中穿囚服都帶著鹽包讓拍戲順利。（壹壹喜喜提供）

由林孝謙執導的新片《陽光女子合唱團》，集結陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、陳庭妮、苗可麗、何曼希共同演繹一群逞兇鬥狠的監獄女子，最後因為對於孩子的愛轉身成為合唱團的感人故事。甫唱完演唱會的孫淑媚，在片中也是歌唱擔當，笑說會想參與演出是從小就有女團夢，這次在大銀幕又跳又唱算是成功圓夢。

孫淑媚提到自己剛看完劇本時，就詢問林孝謙：「這個角色跟醜、老有什麼關係？」沒想到林孝謙語帶神秘地回應：「我想要塑造你為戲犧牲的感覺。」讓她瞬間覺得自己肩負「神聖任務」。然而抵達片場後，卻意外發現眾人光鮮亮麗，只有她以犧牲形象亮相，忍不住自嘲：「為什麼只有我犧牲？」

電影《陽光女子合唱團》12月31日在台上映。（壹壹喜喜提供）

而孫淑媚的造型最引人討論的，就是她的「紅色霧眉」，最後所有的演員直到開拍兩周後，才發現原來這並不是她的真正眉毛，但是孫淑媚大讚化妝師技術超強，將眉型打造成宛如做完紋眉又逐漸退色的質感。

孫淑媚笑談拍攝現場習俗，透露劇組每天上工都會發1個小紅包，裡頭放著海鹽，然後收工後撒掉去霉氣，不過有天她聽見陳意涵好奇發問：「你們鹽都怎麼用？」大家回答撒掉或丟掉，結果陳意涵竟說：「太浪費，我都帶回家沾牛排吃！」讓孫淑媚瞬間傻眼，急忙提醒：「那不是吸負能量的嗎？你還把負能量吃進去，不能吃啦！」並笑說：「意涵實在太可愛了。」

