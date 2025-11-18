孫淑媚從小美到大！16歲嫩照曝光「自誇正貨」顏值炸裂震懾全場

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲台語歌后」孫淑媚久違曬出少女時期照片自嘲「青春啊…16歲」，她回憶當年坐公司的車功能極佳，更笑稱車子之所以行駛平穩，全是因為載的是「正貨」，讓粉絲大笑又被青春神顏震撼。

孫淑媚近日分享出自己「二八年華」的青春嫩照，當時年僅16歲的她五官清秀、留有一頭自然黑長髮，散發出青澀卻亮眼的氣質，站在街邊與公司的廂型車合照，她幽默表示該輛車「穩到能畫眼線、吃湯麵不會灑、睡覺不會滾，但最主要都是載『正貨』。」

廣告 廣告

孫淑媚28年前的珍貴舊照出土後，圈內好友與粉絲全被震懾，陳宥心看到後直讚「真的從小正到大！」陳思安也笑稱「看著妳長大成人！」歌迷粉絲們更是激讚狂刷「這昨天拍的吧！」、「以前漂亮現在更漂亮」、「完全是天然美少女！」

事實上，44歲的孫淑媚在14歲時便自歌唱比賽中發跡，出道後更唱紅許多經典歌曲，影歌雙棲的她近期在電影《南方時光》中的出色表現，甚至被形容是「最貼近觀眾心中的媽媽」，她透露自幼就愛觀察人，母親也是自己長期觀察的對象，因此能順利演出媽媽的模樣，精湛演技也令人印象深刻。

【看原文連結】

更多自由時報報導

傳羅唯仁帶走2奈米以下大批先進製程機密資料 台積電蒐證中

方大同病逝9個月 媽媽忍痛實現遺志公開豐富遺產

陸軍一口氣有4位中將職務出缺 5大作戰區指揮官「這3個」都換人

存錢超人 懂得克制物慾又會理財的5星座

