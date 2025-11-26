孫淑媚扮醜頂「紅色霧眉＋毛躁頭」苦喊：為什麼只有我犧牲

《陽光女子合唱團》日前在金馬影展觀眾票選排行榜拿下第一名，感人劇情逼哭大批觀眾，電影描述一群女囚犯在監獄裡組成合唱團，女演員們接連展露才藝，孫淑媚也在片中飾演歌唱擔當，她笑稱：「這次會想參與演出，就是因為我從小就想要加入女團，導演說在片中會又跳又唱我就來了，也算是完成了我的一個夢想。」

孫淑媚日前成功舉辦「May好三十演唱會」，雖然她在片中被導演林孝謙說服扮醜，但轉身就在自己的演唱會化身「台版Jennie」。她提到自己剛看完劇本時，就詢問導演林孝謙：「這個角色跟醜、老有什麼關係？」沒想到導演語帶神秘地回應：「我想要塑造你為戲犧牲的感覺。」讓她瞬間覺得自己肩負「神聖任務」。

《陽光女子合唱團》描述一群女囚犯在監獄裡組成合唱團。（圖／壹壹喜喜提供）

然而抵達片場後，卻意外發現眾人光鮮亮麗，孫淑媚忍不住自嘲：「為什麼只有我犧牲？」而她的造型最引人討論的，就是她的「紅色霧眉」。最後所有演員直到開拍兩周後，才發現原來這並不是她的真正眉毛，但是孫淑媚大讚化妝師技術超強，將眉型打造成宛如做完紋眉又逐漸退色的質感。

此外，孫淑媚笑談拍攝現場習俗，透露劇組每天上工都會發一個小紅包，裡頭放著海鹽，然後收工後撒掉去霉氣。不過有天她聽見陳意涵好奇發問：「你們鹽都怎麼用？」大家回答撒掉或丟掉，結果陳意涵竟說：「太浪費，我都帶回家沾牛排吃。」讓孫淑媚瞬間傻眼，急忙提醒：「那不是吸負能量的嗎？你還把負能量吃進去，不能吃啦！」並笑說：「意涵實在太可愛了。」

《陽光女子合唱團》將於12月24到28日舉行搶先口碑場，12月31日正式在台上映。

孫淑媚片中耍狠、罵人樣樣來。（圖／壹壹喜喜提供）

