孫淑媚挑戰台語Rap成亮點 安心亞特訓B-box

【緯來新聞網】《陽光女子合唱團》找來翁倩玉、陳意涵、孫淑媚、安心亞、陳庭妮、鍾欣凌等人同台演出，金馬特映場時也在觀眾票選排行榜拿下第一名。片中女演員們展露的才藝也是讓觀眾驚艷的最大亮點。孫淑媚首次演唱台語Rap，陳庭妮拿出兒時鋼琴才藝、安心亞還特訓B-box，還有已經才藝滿滿的翁倩玉還又多了指揮的技能。

孫淑媚為《陽光女子合唱團》譜寫台語Rap。（圖／壹壹喜喜提供）

在電影中歌唱擔當的孫淑媚，雖然唱歌難不倒她，但是這次她壓力超大的原因是：這次她還特別為了《陽光女子合唱團》Rap台語歌「Je Gai姐改」作詞作曲，並且由金曲獎得主陳建騏老師製作。孫淑媚覺得雖然很緊張卻讓她開發出新技能很有成就感：「當初寫詞的時間很短，導演跟我討論語氣、口頭禪，讓我把人物個性寫進去，因為錢、小孩、家庭而誤入歧途，但是希望大家能夠一起度過難關！」



陳庭妮在電影中飾演一位暖心的獄警，同時也為了片中表演合唱團的橋段，讓她重拾彈鋼琴這件事，陳庭妮因為自己小時候有學過鋼琴，但是也多年沒有碰到鋼琴了，所以原本以為只是一兩首的和弦伴奏就好，沒想到導演那麼狠，她說：「一口氣來了六首，還有爬音、四五個和弦跳接，我覺得真的挫賽了！」讓她壓力很大！



安心亞在片中飾演一名因為走私而入監服刑的女子阿蘭，她們為了要能夠有不同的才藝，所以導演林孝謙安排她在電影中要來一段B-box，安心亞說：「一收到這個任務，看了超多B-box的影片，攪盡腦汁的想盡我所能模仿的各種嘴型，我每天眼睛一睜開隨時都在『噗呲克呲』。」還好後來果然順利完成導演交付給她的一大難題。《陽光女子合唱團》將於12月31日全台上映。

廣告 廣告

安心亞在《陽光女子合唱團》中唱跳俱佳。（圖／壹壹喜喜提供）

更多緯來新聞網報導

BLACKPINK再登世運破5大紀錄！ 10 萬人尖叫朝聖粉紅海

《藏海傳》收官倒數！肖戰復仇大計掀高潮吸10億流量