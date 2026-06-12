孫淑媚曬影片「小蠻腰、腹肌線條」全現形 45歲真實狀態太狂！

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孫淑媚保養有方。（圖／翻攝自IG @shumaysun）

45歲台語歌后孫淑媚近年不只演藝事業交出亮眼成績，近期更憑藉驚人的凍齡外貌頻頻成為話題焦點。精緻五官搭配少女感十足的膚況，讓她被不少網友封為「台版Jennie」。日前她才親自公開12項保養秘訣，引起大批粉絲關注。今（12日）孫淑媚透過社群平台分享為代言飲料品牌，拍攝廣告的幕後花絮影片，狀態立刻掀起熱議。

畫面中可見，孫淑媚身穿一件湖水藍色短版背心，大方露出纖細腰身與平坦小腹，胸下挖空設計增添時尚感，搭配高腰白色寬褲，完美拉長身材比例，整體造型清爽俐落又充滿青春氣息。

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孫淑媚拍攝代言廣告，辣露緊實小蠻腰。（圖／翻攝自IG @shumaysun）

尤其令人驚豔的是，孫淑媚緊實結實的腹部線條，隱約可見的腹肌輪廓與纖細腰線，展現長期自律管理身材的成果，修長手臂與優雅肩頸線條同樣吸睛，讓不少網友看了忍不住直呼根本不像45歲、完全看不出歲月痕跡。

除了令人稱羨的身材狀態，孫淑媚的凍齡美貌同樣成為焦點，一頭俐落黑長直髮，搭配自然透亮妝容，肌膚白皙緊緻、幾乎不見細紋，精緻立體的五官與小巧巴掌臉散發濃濃韓星氣質，即使是在高畫質鏡頭下，膚況依舊細緻透亮，難怪頻頻被誤認為韓國藝人。

孫淑媚也在貼文中寫下：「愛的滋味是什麼？是好好照顧自己。你的答案呢？」影片曝光後，大批網友紛紛湧入留言區狂讚：「這套超級美！」、「這根本就是我大學時期暗戀的學姐啊」、「這是那個韓星」、「淑媚好漂亮」、「發瘋耶她為什麼這麼美！」、「這腹肌太強」、「救命好漂亮」。

事實上，孫淑媚近年除了專注音樂，也不吝分享保養與維持體態的心得。她曾坦言做過牙齒矯正，也會透過肉毒、電音波療程及補充膠原蛋白等方式維持最佳狀態。如今再以緊實身材與少女感十足的神顏驚豔眾人，再次展現驚人保養成果。

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