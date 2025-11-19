孫淑媚曬16歲稚嫩舊照！笑稱車上載「正貨」 網讚：從小正到大

記者王芷姍／台北報導

台語歌手孫淑媚14歲時參加歌唱比賽一路過關斬將，成功簽約踏入樂壇。（圖／翻攝自孫淑媚臉書）

44歲的台語歌手孫淑媚，14歲那年參加歌唱比賽一路過關斬將，隨後踏入樂壇，並於2005年拿下金曲獎「最佳台語女演唱人」。她的好歌喉與親和外型一直深受喜愛，也常在社群分享練歌與工作日常。近日，孫淑媚在臉書公開自己16歲的舊照，並笑說當年公司車子坐起來很平穩，因為車上都載「正貨」。貼文一出，網友大讚她青春時期的神顏，也被她幽默的形容逗笑。

孫淑媚發文貼出自己16歲時的青澀模樣，並幽默寫下當時的公司車坐起來平穩到不行，因為車上載著「正貨」。（圖／翻攝自孫淑媚臉書）

孫淑媚PO出的照片中，只見16歲的孫淑媚穿著白色襯衫、褐色牛仔褲，五官清秀，留著一頭烏黑直長髮，帶著青澀又沉穩的氣質，身後停著一台公司專用的白色廂型車。孫淑媚回憶，當年這台公司車開起來非常平穩，「穩到能畫眼線、吃湯麵也不會灑、睡著都不會滾下來」，並幽默點出原因「最主要都是載『正貨』」，最後還用Hushtag感嘆「青春啊....」

孫淑媚發文幽默寫下當時的公司車坐起來非常平穩，可以化妝、吃湯麵，並自嘲「青春啊…16歲」。（圖／翻攝自孫淑媚臉書）

貼文公開後，網友紛紛驚呼孫淑媚秀氣凍齡的高顏質，留言寫道「越來越正!」、「這昨天拍的吧!」、「以前漂亮現在更漂亮」、「完全是天然美少女！」就連圈內好友也來朝聖，女星陳宥心看到28年前的珍藏舊照忍不住讚嘆「真的從小正到大！」，台語歌手陳思安也笑稱「看著妳長大成人！」

