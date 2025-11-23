孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
金曲歌后孫淑媚昨（22日）晚在高雄流行音樂中心舉辦首場大型個唱《MAY好三十》，她以紅色花朵戰袍搭配電吉他帥氣登場，連飆〈不通將阮放〉、〈愛到坎站〉等經典情歌，與歌迷陷入「回憶殺」大合唱〈媽媽你無對我講〉，盡顯「情歌天后」的LIVE功力。
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。
孫淑媚找來因戲結緣的好姐妹丁寧、鍾欣凌擔任演唱會嘉賓，3人不只合唱戲劇主題曲，更搞笑變身女團「SML」宣布出道。她們穿著牛仔風團服，整齊劃一跳排舞，飆唱獵魔女團歌曲〈Golden〉，令粉絲驚呼「太超值」。
孫淑媚為首場個唱重金打造頂級聲光效果、巨型LED舞台，並準備多套華麗服裝，最後更穿上「枕頭棉被裝」直接躺上舞台，大喊「粉絲都是自己人」。近3小時的精彩演出，讓《MAY好三十〉成為孫淑媚與歌迷間最美好的30年約定。
