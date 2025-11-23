孫淑媚生涯首場演唱會 丁寧、鍾欣凌現身驚喜嗨唱Golden
【緯來新聞網】金曲歌后孫淑媚終於在11月22日晚間於高雄流行音樂中心舉辦人生首場大型個唱「MAY好三十」，演唱會上滿滿爆點，證明了三十年的等待絕對值得！這場演唱會不僅是歌后對歌迷的承諾，更是一場從抒情到勁歌熱舞、充滿驚喜的豪華派對，孫淑媚更使出渾身解術，化身台版Jennie大跳〈like JENNIE〉嗨爆全場；還找來因戲結緣的好友丁寧和鍾欣凌組團大唱〈Golden〉，令讓全場粉絲驚呼「太超值了！」
好友丁寧、鍾欣凌現身孫淑媚演唱會組女團「SML」。（圖／華貴娛樂提供）
演唱會開場孫淑媚以紅色花朵戰袍亮相，刷著電吉他帥氣出場，以磅礴的氣勢連飆多首經典金曲，從〈不通將阮放〉、〈你著忍耐〉，唱到〈愛到坎站〉，再到全場大合唱的〈媽媽你無對我講〉完美展現「情歌天后」無可取代的現場功力，也讓現場歌迷瞬間陷入回憶殺的感動氛圍。演唱會上孫淑媚帶著大家坐上時光機，回到她演藝生涯的起點，與當時參加歌唱比賽的自己跨時代對唱〈桂花巷〉，孫淑媚感性地說「看別人開演唱會感覺容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」更謝謝粉絲選擇了她，謝謝粉成就了這場演出。
孫淑媚化身台版Jennie大跳〈like JENNIE〉嗨爆全場。（圖／華貴娛樂提供）
孫淑媚在演唱會上徹底顛覆了所有人的想像！演唱會中段，她火力全開將舞台瞬間變成舞池！被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，孫淑媚換上勁裝，與高雄在地舞團一起大跳〈like JENNIE〉，展現出苦練一個多月的舞技，孫淑媚從眼神到肢體語言都充滿自信魅力，只是一跳完就自虧「有看過這麼喘的Jennie嗎」。這段突破性的熱舞演出讓台下歌迷尖叫聲連連，紛紛表示：「完全是女團等級！」、「三十年沒白等，孫淑媚真的什麼都辦得到！」
好友丁寧、鍾欣凌現身孫淑媚演唱會組女團「SML」。（圖／華貴娛樂提供）
而演出前對嘉賓保密到家的孫淑媚，演唱會驚喜送好送滿，她找來因拍攝戲劇《拜六禮拜》成為好姐妹的丁寧和鍾欣凌，三人合唱主演戲劇的主題曲〈拜六禮拜〉，跟著他們歌聲彷彿回到劇中情節感受喜怒哀樂。但別以為「週六姐妹」合體只有這樣，接下來畫風一變，三人變身偶像女團，還搞笑按照身形將團名取名『SML』宣布正式出道，三人穿著牛仔風團服、跳著整齊劃一的排舞，飆唱獵魔女團歌曲〈Golden〉，驚喜橋段讓現場粉絲驚呼連連。
為了人生第一場演場會，孫淑媚重金打造頂級聲光效果。（圖／華貴娛樂提供）
為了人生第一場演場會，孫淑媚重金打造頂級聲光效果，搭配精心設計的巨型LED與機關舞台，讓整場演出充滿國際級水準的視覺震撼。孫淑媚更端出30多首的經典歌單，準備多套華麗服裝，還笑稱服裝布料會一套比一套少，要爸爸不要生氣。而人生最大願望是當米蟲的孫淑媚，在演出最後還把枕頭棉被穿上身，把舞台當床直接躺，開心大喊「粉絲都是自己人，我想要怎樣都可以」。將近三小時的演出充滿歡笑與溫馨氛圍，這場「MAY好三十」不只是演唱會，也是所有歌迷與孫淑媚之間最美好的三十年約定。
