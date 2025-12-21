孫淑媚當眾告白連晨翔 劉品言心急暴走嗆：他是渣男！

台劇《舊金山美容院》劇情進入新一波高潮，連晨翔參加美食競賽節目竟因昔日好兄弟章廣辰背地裡動手腳，在第二輪面臨淘汰危機。事業失利的同時，感情世界卻有驚人發展。孫淑媚當眾告白連晨翔，讓劉品言心急嗆：他是渣男。

連晨翔（右）參加美食競賽節目竟因昔日好兄弟章廣辰（左）背地裡動手腳，在第二輪面臨淘汰危機。（圖／TVBS 提供）

由連晨翔飾演的江之浩順利晉級「與世界一起早餐」第二輪比賽，卻抽到與已反目的好兄弟，由章廣辰飾演的鄧惟宇一組。兩人在節目上維持表面友好，實際上卻各懷心思、各做各的。

比賽過程中，章廣辰意外得知對手私下賄賂評審的黑幕，決定借題發揮、暗中操作，導致連晨翔的「舊金山美容院」慘遭淘汰。在製作人揭露黑幕真相後，再度回到比賽的連晨翔，向章廣辰宣戰：「如果你要耍手段，我會用參賽者身分打敗你，等著啊！」

廣告 廣告

事業路歷經波折之際，連晨翔的感情世界也高潮迭起。由孫淑媚飾演的電視節目製作人汪君倪對連晨翔特別關照，藉由工作之便頻繁互動。兩人一同到餐廳慶祝時，恰逢「親10秒送五花肉」活動，女方毫不猶豫親上去。突如其來的「五花肉之吻」竟被同樣來用餐的劉品言撞見，讓她回想先前連晨翔打架完，在心思紛亂下向自己告白，隔日卻隻字不提一事，為此耿耿於懷。

孫淑媚藉由工作之便，與連晨翔頻繁互動。（圖／TVBS 提供）

三人的情感衝突在一場脫口秀演出過程中全面引爆。孫淑媚透過表演「男女之間是否存在純友誼」的段子，當眾告白連晨翔：「江之浩！我們不要純友誼了，好不好？」她的驚喜示愛卻引發劉品言暴走，質問連晨翔：「你都已經跟我告白，還裝沒這件事，這不是渣男，是什麼？然後你親她，還不跟她在一起，這算什麼啊？」

劉品言嗆連晨翔告白後裝沒事，根本是渣男。（圖／TVBS 提供）

孫淑媚分享，這次是過往從未嘗試過的角色類型，個性強悍、直接，又帶著獨特幽默感。透露為了這場脫口秀告白戲，前後準備三到四個月，反覆琢磨段子與節奏。正式拍攝時，除了原本的內容也加入即興表演，效果出乎意料地好，讓她直呼：「真的很有成就感。」也讓觀眾更加期待接下來的劇情發展。

延伸閱讀

劉品言重逢初戀男友 竟當連晨翔面告白：繼續未完成的愛情

劉品言公開「產房側拍照」 憶躺手術台迎愛女淚喊：像完成任務

劉品言生了！迎愛女誇：衝著漂亮來的 連晨翔甜曬合照