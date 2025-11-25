孫淑媚組女團跳《Golden》辣翻！55歲丁寧「緊實蠻腰」驚呆網友：竟還有人魚線
金曲歌后孫淑媚22日在高雄流行音樂中心舉行出道30年首場大型個唱《MAY好三十》，一連祭出多段驚喜演出，讓粉絲大呼不虛此行。她不只帶來勁歌熱舞，還邀來因戲劇《拜六禮拜》結緣的「姐妹淘」丁寧、鍾欣凌助陣，三人首度同台合體變身限定女團，引爆全場情緒。
演唱會中段，孫淑媚換上帥氣舞台裝，與高雄在地舞團合力演出《Like JENNIE》，展現近一個多月辛苦練舞的成果。從眼神到動作都充滿氣勢，但她一下台就大笑調侃：「有看過這麼喘的Jennie嗎？」輕鬆自嘲反而讓台下笑聲不斷，歡呼聲也更加熱烈。
緊接著演唱會驚喜加碼，她邀請一起演出戲劇《拜六禮拜》的丁寧、鍾欣凌上台，三人變身限定女團，依照身形取了團名「SML」，穿上牛仔風團服、隊形整齊，跳唱動畫電影歌曲《Golden》，逗趣又認真的表演讓粉絲直呼「太超值」。
引人注目的是，不只「台版JENNIE」孫淑媚44歲依然窈窕，55歲的丁寧難得穿上露腰服裝，竟也有著清晰結實的腹肌，讓台下觀眾驚呼連連。許多網友看到照片、影片，也敬佩留言「竟然還有人魚線」、「肚子線條超好看」，令人難以想像她生過三個孩子。
而丁寧事後也在臉書分享後記，坦言整個過程「像一場夢」。她透露，當初孫淑媚提議要唱《Golden》時，她還一度不知道是哪首歌：「她有台語歌叫golden的嗎？」後來得知是電影《K-POP獵魔女團》的歌曲，她也沒放心上，以為只要輕鬆地幫忙合音就好，直到孫淑媚正式分歌詞給大家，她才意識到是要又唱又跳，「我心涼了一大半。」
為了撐起好友首場個唱的舞台，丁寧與鍾欣凌兩周來全力投入，從騎訓練台時看「獵魔女團」、開車聽《Golden》，到請外籍老公幫忙惡補歌詞發音，生活幾乎被這首歌佔滿。之後又進行排舞、練唱，兩人都笑稱「快被這兩首歌整死了」，但想到孫淑媚要一口氣唱超過三十首歌，她們更不敢鬆懈。
丁寧感性表示，雖然上場前難免緊張，但當時鍾欣凌握著她的手，三人站在一起，讓她頓時感到安心，「就覺得這三個命運不同的女人，都在自己人生的困境裡面，很努力的活得像自己，然後也在這個困境裡面看到自己真的像golden一樣耀眼。戲裡戲外都一樣。」她也感性說，這份珍貴不在於完成了什麼，而是大家在過程中成為了更好的自己，「生命真的是，美不勝收。」
