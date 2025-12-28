孫淑媚辣成台版Jennie！4字招認保養秘訣 苗可麗體罰翁倩玉嚇到自罵：大逆不道

孫淑媚（前右起）、翁倩玉、鍾欣凌等人在首映會現場開唱。李鍾泉攝

75歲的國寶級金馬影后翁倩玉相隔47年演出台片《陽光女子合唱團》，28日與陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮、何曼希等主要演員出席首映。翁倩玉因在片中演女受刑人，被飾演戒護科科長的苗可麗要求交互蹲跳50下，苗可麗驚呼自己真的是「大逆不道」。

苗可麗直呼，喊卡後就去向翁倩玉懺悔，並開玩笑說：「罵完她後真的要去拜拜。」翁倩玉對於這次演出，則表示：「一定要有好劇本才會回來拍戲。」很擔心自己看到成果之後會哭慘，感嘆：「母親的愛是無限的，但母親的時間是有限的。」對票房有信心，家人目前都在台灣，也已約好要一起到影廳力挺。

苗可麗（右二起）劇中體罰翁倩玉，自罵大逆不道。李鍾泉攝

另外，44歲的金曲歌后近來被封「台版Jennie」，被問到保養祕訣，笑說：「我是用『心地善良』一點一點存起來的。」首映會上她也身穿露出11字腹肌的短版緊身上衣，展現火辣好身材。

孫淑媚（左）、安心亞出席《陽光女子合唱團》首映。李鍾泉攝

組團尾牙演出！喊話黃仁勳：錢到位就開唱

《陽光女子合唱團》的演員們還紛紛喊話各大公司，可找她們唱尾牙、春酒等活動，陳意涵還喊話：「歡迎黃仁勳邀約。」導演林孝謙也接著說，翁倩玉也可以到NVIDIA（輝達）開唱，鍾欣凌等人起鬨喊：「錢到位就可以。」翁倩玉現場也清唱自己的經典名曲〈祈禱〉，讓現場其他人嗨翻。

安心亞（右起）、孫淑媚、翁倩玉、陳意涵、何曼希出席《陽光女子合唱團》首映。李鍾泉攝



