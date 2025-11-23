孫淑媚開唱「布料越穿越少」 合體丁寧、鍾欣凌組新女團

孫淑媚22日在高流舉辦個人首場演唱會。華貴娛樂提供

金曲歌后孫淑媚出道30年，昨（22日）於高雄流行音樂中心舉辦人生首場大型個人演唱會「MAY好三十」，以滿滿誠意與爆點回應歌迷30年支持。從磅礴開場、跨時代對唱，到嘉賓驚喜合體及勁歌熱舞，整場演出以近3小時的超值內容震撼全場。

孫淑媚以紅色花朵戰袍搭配電吉他帥氣登場，一連演唱〈不通將阮放〉、〈你著忍耐〉、〈愛到坎站〉與全場大合唱的〈媽媽你無對我講〉，以無可取代的嗓音喚起歌迷滿滿回憶。她更透過影像與過去參加歌唱比賽時的自己跨時代對唱〈桂花巷〉，感性表示：「等自己的演唱會，竟然花了30年。」感謝粉絲一路支持。

化身「台版 Jennie」震撼唱跳

演唱會中段氣氛瞬間翻轉成舞池，孫淑媚換上勁裝與高雄在地舞團合跳〈like JENNIE〉，展現一個多月苦練成果。她以自信眼神與俐落舞步掀起全場尖叫，雖然跳完笑稱「有看過這麼喘的 Jennie 嗎」，但粉絲紛紛大讚「30年沒白等」！

廣告 廣告

演唱會以重金打造頂級聲光、巨型LED與機關舞台，結合30多首經典歌曲與多套華麗造型。孫淑媚笑稱服裝布料「一套比一套少」，更在安可部分穿上「枕頭棉被」造型，在舞台上大喊：「粉絲都是自己人，我想怎樣都可以！」為演唱會增添滿滿笑聲與親切感。

孫淑媚22日在高流舉辦個人首場演唱會。華貴娛樂提供

丁寧、鍾欣凌組女團現場出道

孫淑媚把嘉賓陣容藏到最後一刻，現場邀請因戲劇《拜六禮拜》結緣的丁寧、鍾欣凌登台，三人先合唱戲劇主題曲〈拜六禮拜〉，感動重現劇中情感。接著三人驚喜化身新女團「SML」，以牛仔造型大跳〈Golden〉，精采程度讓粉絲驚呼不斷。

「MAY好三十」不僅是一場演唱會，更是孫淑媚獻給歌迷與自己走過30年的美好約定，以超越期待的舞台能量，完成出道以來最重要的里程碑。

孫淑媚22日在高流舉辦個人首場演唱會。華貴娛樂提供



回到原文

更多鏡報報導

金馬62／范冰冰哭到眼腫無法視訊 無法來台內幕曝光：6天前就拿到簽證

范冰冰金馬封后！張鈞甯現蹤這平台低調喊8字 微博發文接連刪除疑遭噤聲

范冰冰奪金馬影后！工作室半夜突刪文「寶島的最佳女主角」 她再發文吐這句話