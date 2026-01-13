孫淑媚青春期大談「相差11歲戀愛」 親媽逼喝符水被當場識破

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲歌后」孫淑媚近日作客Podcast節目《激罵揪某聊》，罕見自爆學生時期的叛逆往事，坦言青春期曾談過一段相差11歲的戀情，當時讓父母憂心不已，甚至懷疑她「被煞到」及「被騙」，為此母親還求來符水要她喝下「清醒」。

孫淑媚回憶，自己當時並不覺得有多叛逆，但父母顯然無法接受，尤其是這段相差11歲的戀情，媽媽可能覺得這種事在「我們家不可能發生」，甚至一度懷疑她受沖煞。為了讓女兒回頭，媽媽竟端出一杯水要孫淑媚喝下，就當她即將入口之際定睛一看，卻撇見杯底有黑色沈澱物，這才驚覺早已被加入化開的符咒，令她不可置信。

孫淑媚這段往事也讓一旁的鍾欣凌驚呼連連，忍不住倒抽一口氣大嘆「那要喝符水！11歲耶！」身為母親的她相當能理解家長的焦慮心情，但隨即展現幽默本色，對著鏡頭開玩笑「教學」廣大父母，若真的要讓小孩喝符水，不要加在白開水裡，應該混進芝麻糊才不會被發現，頓時讓現場笑翻。

