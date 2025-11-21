孫淑媚飆Rap、安心亞變B-box女王 《陽光女子合唱團》全員解鎖新技能

孫淑媚特別為電影創作台語Rap作品〈Je Gai 姐改〉，自認開發全新技能。（壹壹喜喜提供）

電影《陽光女子合唱團》聚集翁倩玉、陳意涵、安心亞、孫淑媚、陳庭妮等多位女演員演出，她們也展現各種驚人才藝，從台語Rap、鋼琴演奏到B-box，宛如一場才藝大考驗，每位演員在鏡頭前後都使出渾身解數，給觀眾見到平常看不見的另一面。

在片中擔任歌唱主力的孫淑媚，突破自我不光唱還要Rap，她特別為電影創作台語Rap作品〈Je Gai 姐改〉，並由金曲獎製作人陳建騏操刀製作。孫淑媚透露：「當初寫詞時間非常短，導演一直跟我討論角色語氣和口頭禪，讓我把人物的人生困境寫進歌裡。」雖然壓力爆棚，但她自認開發了全新技能，十分有成就感。

小時候學過鋼琴的陳庭妮重拾兒時才藝，本來以為只是簡單彈一彈，沒想到要彈6首歌，難度還很高。（壹壹喜喜提供）

「暖心獄警」陳庭妮在合唱團表演段落中擔任鋼琴伴奏。她原以為只是簡單演奏，沒想到導演直接丟來6首曲子，還包含爬音與多段和弦跳轉。她苦笑回憶：「當下真的覺得挫賽了！好久沒碰鋼琴，一次來這麼多，壓力超大。」但仍努力把童年才藝重新練回手感，最終完美詮釋角色。

為了讓角色更具特色，導演安排安心亞挑戰B-box。她形容自己接到任務後「直接掉入B-box深淵」。安心亞笑說：「每天睡醒就在那邊『噗呲克呲噗呲』，一直研究嘴型，想辦法模仿影片中的技巧。」雖然練到快走火入魔，但最終順利交出能在片中呈現的成果。

翁倩玉有深厚的歌唱底子，戲裡卻沒怎麼唱，而是化身指揮，因此她也苦練指揮動作。（壹壹喜喜提供）

至於被演員們尊稱為「奶奶」的翁倩玉，此次不唱歌、不跳舞，而是化身合唱團的靈魂指揮。她在片場溫暖又沉穩的氣場，讓所有演員都直呼被她「撫慰」與「鼓舞」。拍攝舞台指揮戲時，雖背對鏡頭，但台上的她情感滿溢，所有看著她的女演員都忍不住眼眶泛紅。翁倩玉也展現多年舞台經驗，使整個合唱團場面更具靈魂。

《陽光女子合唱團》特映當晚遇到投票系統當機，但仍拿下觀眾票選冠軍。（壹壹喜喜提供）

《陽光女子合唱團》最近喜事連連，編劇呂安弦因為此片而獲得第47屆電影優良劇本獎優獎之外，日前在金馬影展的特映場也在觀眾票選排行榜空降拿下第一名，且持續保持。

