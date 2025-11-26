孫淑媚驚陳意涵拿除霉鹽沾牛排吃

林孝謙執導的新片《陽光女子合唱團》，集結陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、陳庭妮、苗可麗、何曼希共同演繹一群逞凶鬥狠的監獄女子，最後因為對於孩子的愛轉身成為合唱團的感人故事。甫唱完演唱會的孫淑媚，片中也是歌唱擔當，笑說會想參與演出是從小就有女團夢，這次在大銀幕又跳又唱算是成功圓夢。

孫淑媚提到剛看完劇本時就問林孝謙：「這角色跟醜、老有什麼關係？」沒想到林孝謙語帶神祕地回：「我想要塑造妳為戲犧牲的感覺。」讓她瞬間覺得肩負「神聖任務」。她抵達片場後，發現眾人光鮮亮麗，只有她犧牲形象亮相，忍不住自嘲：「為什麼只有我犧牲？」她片中最引人討論的「紅色霧眉」，所有演員直到開拍兩周後，才發現原來並非她真正眉毛。

孫淑媚笑談拍攝現場習俗，透露劇組每天上工都會發1個小紅包，裡頭放著海鹽，然後收工後撒掉去霉氣，不過有天她聽見陳意涵好奇發問：「你們鹽都怎麼用？」大家回答撒掉或丟掉，結果陳意涵竟說：「太浪費，我都帶回家沾牛排吃！」讓孫淑媚瞬間傻眼，急忙提醒：「那不是吸負能量的嗎？妳還把負能量吃進去，不能吃啦！」