孫淑媚《陽光女子合唱團》 解鎖女團夢

記者王丹荷／綜合報導

導演林孝謙新片《陽光女子合唱團》集結陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、陳庭妮、苗可麗、何曼希共同演繹一群逞兇鬥狠的監獄女子，最後因為對於孩子的愛轉身成為合唱團的感人故事，甫完成演唱會的孫淑媚，片中也是歌唱擔當，笑稱會想參與演出是因為從小就想要加入女團，「導演說在片中會又跳又唱我就來了，也算是完成了我的1個夢想！」

孫淑媚提到自己剛看完劇本時，就詢問導演林孝謙：「這個角色跟醜、老有什麼關係？」沒想到導演語帶神秘地回應：「我想要塑造妳為戲犧牲的感覺。」讓她瞬間覺得自己肩負「神聖任務」。然而抵達片場後，卻意外發現眾人光鮮亮麗，只有她以犧牲形象亮相，忍不住自嘲：「為什麼只有我犧牲？」

廣告 廣告

孫淑媚的造型最引人討論的，就是她的「紅色霧眉」。最後所有的演員直到開拍2週後，才發現原來這並不是她的真正眉毛！孫淑媚大讚化妝師技術超強，將眉型打造成宛如做完紋眉又逐漸退色的質感。而她雖然被林孝謙說服在片中扮醜，但轉身就在自己的演唱會中大秀「臺版Jennie」讓粉絲驚艷，馬上扳回一城！

孫淑媚笑談拍攝現場習俗，透露劇組每天上工都會發1個小紅包，裡頭放著海鹽，然後收工後撒掉去霉氣。不過有天她聽見陳意涵好奇發問：「你們鹽都怎麼用？」大家回答撒掉或丟掉，結果陳意涵竟說：「太浪費，我都帶回家沾牛排吃！」讓孫淑媚瞬間傻眼，急忙提醒：「那不是吸負能量的嗎？你還把負能量吃進去，不能吃啦！」並笑說：「意涵實在太可愛了。」

孫淑媚片中穿囚服都帶著鹽包讓拍戲順利。（壹壹喜喜提供）

孫淑媚（前排右2）從小想成為女團、在《陽光女子合唱團》中圓夢。（壹壹喜喜提供）