孫淑媚「0濾鏡素顏」慶生 45歲「凍齡美貌」流出！

娛樂中心／江姿儀報導



「金曲歌后」孫淑媚年紀輕輕就以驚人歌唱天賦拿下衛冕20次的歌唱節目超狂紀錄，在2005年以《愛到坎站》奪下金曲台語歌后、緊接著又在2021年以《天橋上的魔術師》入圍金鐘視后。她出道多年仍維持少女模樣，昨（9日）迎來45歲生日，她曬素顏照慶生，凍齡狀態驚呆萬網。





金曲歌后孫淑媚「0濾鏡素顏」捧臉慶生！「凍齡美貌」流出網看跪：恭喜成年

「金曲歌后」孫淑媚出道多年，仍維持少女模樣。（圖／翻攝自孫淑媚臉書）





孫淑媚時常活躍於個人社群，不藏私分享生活與工作日常，美照連出，總是迷倒大批粉絲。昨（9日）她過45歲生日，曬出提前與好友聚餐慶生照，只見她打扮輕鬆簡約，將秀髮盤起，戴著黑框眼鏡素顏入鏡，露出飽滿額頭、白皙臉蛋。在微醺的燈光映照下，保養得宜的她氣色紅潤，不施粉黛就展現出絕佳的自然狀態，凍齡美貌宛如少女，看不出真實年齡。

廣告 廣告

金曲歌后孫淑媚「0濾鏡素顏」捧臉慶生！「凍齡美貌」流出網看跪：恭喜成年

孫淑媚昨（9日）迎來45歲生日，素顏慶生，凍齡狀態驚呆萬網。（圖／翻攝自孫淑媚臉書）

美照曝光，已累積2萬讚，網友留言送上祝福外，還不忘驚嘆「女神」、「永遠18歲！」、「最美才女」、「美少女」、「美女」、「漂亮姐姐」、「狀態太誇張」、「完全不像45歲」、「恭喜成年！18歲～」、「最漂亮的姐！」、「淑媚女神美女」、「讚喔～真水，美麗！」、「還是和年輕的時候一模一樣」、「越來越漂亮了」，還有不少歌迷敲碗演唱會「許願下次演唱會不用等太久」、「很期待有下一場演唱會可以看～」、「願望留給妳許，演唱會就讓我們來等待，2026繼續閃閃爍」、「許願下次演唱會台北場」。













原文出處：金曲歌后孫淑媚「0濾鏡素顏」捧臉慶生！「凍齡美貌」流出網看跪：恭喜成年

更多民視新聞報導

張菲神隱7年重返舞台 同框康康「73歲近況」流出！

范冰冰「44歲真面目」曝光 遭疑「猛料縮水」大消風！

昔控蔡依林擦邊被檢舉 中國網紅竟白眼嗆：底褲天后！

