孫淑媚16歲嫩照曝光 自喊是「正貨」網驚嘆：從小美到大！

【緯來新聞網】「金曲台語歌后」孫淑媚近日在社群媒體分享一張16歲時的青澀照片，並配文寫道「青春啊…16歲」，並幽默表示當時公司配車穩定到令人驚艷，「因為車上載的是『正貨』」，引發粉絲熱烈討論，讚嘆她從年少至今都擁有亮眼外貌，令人驚豔。

16歲的孫淑媚青澀照片曝光。（圖／翻攝孫淑媚FB）

16歲時的孫淑媚以一頭自然的黑長髮亮相，臉龐清秀，氣質自然又搶眼。她打趣形容那輛車穩定得「畫眼線也不抖，吃湯麵不會灑，睡著了也不會滾來滾去」，讓網友笑翻。



這張保存28年的舊照曝光後，立刻引起圈內好友與粉絲熱烈迴響。藝人陳宥心稱讚「真的是從小美到大」，陳思安則留言「一路看妳長大成人」，網友也紛紛留言「這是昨天拍的吧」、「以前美，現在更美」、「根本天生麗質」。



現年44歲的孫淑媚，自14歲起在歌唱比賽中嶄露頭角，出道後演唱多首台語經典，成功跨足歌壇與影視圈。近期她在電影《南方時光》飾演母親一角，演出深受好評，被形容是最貼近觀眾心中的「媽媽形象」。她曾透露從小喜歡觀察人，尤其觀察母親多年，讓她在詮釋角色時更加自然，演技備受肯定。

