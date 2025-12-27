孫淑媚44歲了！生日慶生曝光 網歪樓跪求找「這個人」

【緯來新聞網】歌手暨演員孫淑媚日前在社群媒體分享44歲生日照片，因外貌年輕、膚況良好而引發網路關注，相關留言集中於其保養與妝容變化，並出現詢問醫美資訊的討論熱潮。

孫淑媚44歲了。（圖／孫淑媚臉書）

孫淑媚自14歲參加歌唱比賽出道，至今累積30年演藝資歷。她於2025年11月在高雄流行音樂中心舉辦首場大型個人演唱會，選唱多首代表作並改編韓國女團BLACKPINK成員Jennie的《Like Jennie》，展現跨風格表演能力。該場演出另邀演員丁寧與鍾欣凌共同演唱《Golden》，吸引眾多歌迷到場支持。

廣告 廣告

孫淑媚44歲了。（圖／孫淑媚臉書）

孫淑媚今年44歲生日照片中，其妝容與造型風格與以往不同，部分網友在留言中表示其外貌與韓國女團成員相近，並以「台灣Jennie」形容。另有留言指出：「請問醫師是誰」、「保養狀況像25歲」等，形成一波社群討論熱度。



孫淑媚近年除歌唱事業外，也投入戲劇演出，曾參與多部電視劇與電影作品，演技備受肯定，逐步建立起多元藝人形象。從音樂、戲劇至時尚領域的發展，使其在演藝圈維持穩定曝光與關注度。目前孫淑媚本人尚未對相關討論回應，亦未公開其妝容或保養相關資訊。

更多緯來新聞網報導

民歌50高峰會宣布加場 15唱將備戰連3場小巨蛋

陳庭妮怕窮不怕鬼！賣凶宅拼業績把蔡凡熙當狗