彰化縣伸港鄉一處巷弄於17日晚間7點多發生一起家暴事件，一名75歲阿嬤當街遭26歲親孫子毆打，起因竟是孫子因向阿嬤索錢不成而暴怒。危急時刻，一名路過的正義哥挺身而出制止暴行並報警，使這起家暴事件及時被制止。警方已進行家暴通報，依法對施暴者展開偵辦程序，保障老年人的人身安全權益。

孫為錢狂毆75歲阿嬤！正義哥挺身救援 家暴畫面全都錄。(圖／民眾提供)

事發當時，身穿紅衣的阿嬤正行走在民宅旁，突然一名騎機車的年輕男子騎上前，朝她後腦勺用力打下去。阿嬤猝不及防，被打得站立不穩，搖搖晃晃差點跌倒。雙方持續爭執，當阿嬤轉身欲離開時，騎士追上前，情緒更加失控，先拉扯阿嬤，接著用安全帽頭槌，並連續拍打阿嬤頭部，導致阿嬤向後摔倒在地。

先拉扯阿嬤，接著用安全帽頭槌，並連續拍打阿嬤頭部，導致阿嬤向後摔倒在地。(圖／民眾提供)

就在這危急時刻，一名穿灰衣的路人挺身而出，上前制止騎士繼續施暴。這位正義哥表示，在騎士動手前，巷弄中就已傳出激烈爭吵聲。他說：「我們家門口一直有人走過去很大聲，然後我就趕快過去制止，請他不要再這樣子，那個男生也不理我，看我在講電話了，騎車直接走掉。」

一名穿灰衣的路人挺身而出，上前制止騎士繼續施暴。(圖／民眾提供)

據了解，施暴者是阿嬤的親孫子，年僅26歲，因為向阿嬤要錢不成，竟憤而動手。雖然阿嬤在事後表示不願報警追究，但正義哥考量阿嬤安全，仍決定通報警方。他解釋道：「我家裡也有一個90幾歲的阿嬤，當然是想說不管怎麼樣，我相信我都會去顧。阿嬤說年輕人不用報警了不用，她走路就是晃來晃去，我就跟著她走，怕她會怎麼樣。」

施暴者是阿嬤的親孫子，年僅26歲，因為向阿嬤要錢不成，竟憤而動手。(圖／民眾提供)

伸港所長鄭育安表示，警方已進行家暴通報，對於傷害老年人的行為，將依照家暴行為之直系尊親屬罪以及社會秩序維護法依法偵辦。所幸有正義哥及時挺身而出，讓這起家暴事件能夠被看見並得到適當處理，避免了更嚴重的後果發生。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

