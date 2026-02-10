孫燕姿《就在日落以後》唱進香港 3月13、15日啟德主場館連唱兩場

記者林政平報導／孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會香港站，將於 3 月 13 日、15 日在香港全新地標「啟德主場館」盛大舉行，門票已於 2 月 11 日正式開賣。全新巡演以跨越時代的經典金曲串連青春記憶，即使世界有時不夠溫柔、生活偶有顛簸，在日落以後，仍能勇敢追尋屬於自己的幸福，帶領歌迷在音樂中重新找到力量與希望。演出獲得觀眾高度好評，盛讚「情感豐沛、誠意十足」，更被譽為近年最具穿透力的華語演唱會之一。

此次由寬魚國際主辦的「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會—香港」，特別選定於 2024 年落成啟用的香港全新地標「啟德主場館」舉行。該場館為目前香港最新、規模最大的表演場地，正如孫燕姿在華語樂壇無可撼動的地位。寬魚國際秉持「製作值得被時間記住的演唱會，創造美好價值」的核心理念，攜手孫燕姿團隊，打造一場華語樂壇難以複製的音樂盛會。

廣告 廣告

事實上，自 1 月宣布香港開唱後便掀起搶票熱潮，熟悉場館的歌迷也紛紛分享搶票攻略。啟德主場館可容納約 5 萬人，雖然占地面積較小，但座位坡度陡峭，視覺距離相當近，即使坐在山頂位置，也能清楚看到舞台上的孫燕姿，讓歌迷直呼「不用糾結座位，直接衝就對了」，成為這次搶票的一大信心關鍵。建行（亞洲）信用卡於2月4至6日的獨家優先購票，以及Trip.com Group於2月9日推出的官方套票，均火速售罄。2月11日上午11時起，門票於快達票HKT平台。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導