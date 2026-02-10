孫燕姿備戰香港5萬人場館 搶票攻略「山頂也能看清楚」

孫燕姿3月13、15日將在香港「啟德主場館」開唱。Make Music提供



孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會3月13、15日將在香港「啟德主場館」舉行，粉絲大方提供搶票攻略，啟德主場館可容納5萬人，但因占地面積較小，山頂位子陡，肉眼距離非常近，就算山頂也能看清楚她，「不用糾結位子直接衝」！較有機會買到票。

「就在日落以後」巡演去年4月於新加坡室內體育館揭幕，隨後移師北京鳥巢、高雄巨蛋等地，至今已舉行18場，累計吸引逾50萬人次朝聖。演唱會以跨越時代的金曲串連青春記憶，即使這個世界有時候不夠溫柔、生活偶有顛簸，在日落以後，仍能勇敢追尋各自的幸福，帶領歌迷在音樂中尋找到力量與希望。

廣告 廣告

新春過後，孫燕姿首站來到香港與歌迷一同以音樂迎接新1年，建行（亞洲）信用卡2月4至6日的獨家優先購票以及Trip.com Group於2月9日推出的官方套票均火速售罄，2月11日上午11點起，門票於快達票HKT平台啟售。

更多太報報導

郭書瑤快閃直播破15萬瀏覽 鍾瑶許願《何百芮》變長壽劇

S媽否認找律師防具俊曄爭大S遺產 小S怒轟：造謠心思骯髒

林志穎登《紅白》催生馬寶寶 Lulu懷孕進度全說了