孫燕姿公佈演唱會場次！相隔12年重返這裡開唱 一口氣連開2場

華語天后孫燕姿正式宣布，相隔12年將重返香港舉辦個人演唱會！由寬魚國際主辦的「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會－香港」，確定於3月13日、15日登上香港全新地標「啟德主場館」，這也是孫燕姿2026年開春首場巡演，備受歌迷期待。

孫燕姿將在香港開唱。（圖／寬魚、Make Music提供）

孫燕姿上一次在香港開唱，已是2014年的《克卜勒世界巡迴演唱會》，當年在紅磡香港體育館連開3場、門票19分鐘內全數完售，至今仍被視為經典現場。此次睽違12年再度站上香港舞台，地點更升級至目前香港最新、最大型的表演場館啟德主場館，象徵孫燕姿在華語樂壇歷久彌新的影響力，也讓這場回歸更具時代意義。

《就在日落以後》巡迴演唱會自2025年於新加坡起跑，巡迴北京鳥巢、高雄巨蛋等地，累計18場演出吸引超過50萬人次朝聖，一票難求。演唱會以「極美、未知、夢境、生活、人物」五大主題為核心，透過日落意象串聯生命的高低起伏，結合科技舞台與經典金曲，帶領歌迷從青春記憶走向更成熟的人生篇章，被譽為近年最具穿透力的華語演唱會之一。

此次香港站不僅是巡演的重要一站，也承載著孫燕姿與香港歌迷長達25年的情感連結。歌迷最期待的互動點歌環節，也確定成為演出亮點之一，延續她一貫溫暖、真誠又充滿驚喜的現場魅力，讓演唱會宛如一場老友重逢的聚會。

「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會－香港」門票將於建行（亞洲）信用卡獨家優先購票2月4日至6日開放，Trip.com Group官方套票於2月9日起率先發售，並於2月11日上午11時全面公開發售。隨著孫燕姿相隔12年重返香港開唱，勢必再掀搶票熱潮。

