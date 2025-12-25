孫燕姿公布2026年新計劃！確定唱回台北喊話「明年見」

【緯來新聞網】天后孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會，自2025年起跑，走遍8座城市，並在南京圓滿落幕，當時她在台上一句：「我們明年見。」如今終於宣布好消息，公布2026上半年的巡演計畫，將到香港、蘇州、吉隆坡、台北繼續展開巡演，消息一出讓粉絲都相當興奮。

孫燕姿2026年將舉辦台北場演唱會。（圖／MAKE / MUSIC提供）

孫燕姿2025年展開巡演，舉辦新加坡、上海、深圳、北京、青島、高雄、重慶等演出，近日則釋出最終場南京巡演的幕後花絮影片，影片中孫燕姿感性地說：「在看日曆的時候想說，怎麼那麼快就到了今年的最後一場。其實從新加坡開始到南京，會覺得那個氛圍是非常不一樣的，一開始是從概念，接著一路的籌備，歌要落在什麼點，每個段落要怎麼開始、怎麼結束，下一個橋段為什麼要這樣做，講的話、每一個環節，甚至每一站，都會有一些改變的東西。」

孫燕姿2026年將繼續展開巡演計劃。（圖／MAKE / MUSIC提供）

她也坦言有時候很崩潰，會覺得有數不盡的東西在空氣中需要去準備，所幸她特別感覺到自己的團隊很強大，每個人都抓緊要負責的東西，更幽默描述：「我講的東西他們已經很習慣了，當我說隨便講，就是一定要記下來。」團隊也表示，2019年就開始準備巡演，好不容易今年起跑，而孫燕姿的天馬行空，呈現出來時都是最好看的。此外孫燕姿最新單曲〈日落 Live〉也已在各大數位平台全面上線，陪伴大家期待2026更多的日落。

孫燕姿推出最新單曲〈日落 Live〉。（圖／MAKE / MUSIC提供）

