孫燕姿公布2026年新計劃 確定唱回台北
孫燕姿今（25）日送上聖誕節大禮，官宣《就在日落以後》2026上半年計畫，將唱響4座城市，包含香港、蘇州、吉隆坡、台北。粉絲嗨喊等到了。
孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會，自2025年起跑，8座城市、18次落日，從新加坡的第一道金橘色光，到南京夜裡最後一邊紅霞，收官場在南京圓滿落幕時刻，她在台上一句：「我們明年見。」尾聲背景音樂更播放重新編曲配唱的〈接下來〉，為2026年埋下令人期待的伏筆。
官方今天(12/25)重磅宣佈2026上半年的巡演計畫，唱響4座城市：香港、蘇州、吉隆坡、台北，也會有更多場次，其他城市則敬請期待。強調以MAKE / MUSIC網站和藝人還有主辦的官方平台所發佈的信息為準。
