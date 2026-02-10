孫燕姿唱進香港最新地標！「山頂也能看清楚」神人公開搶票攻略

記者徐珮華／台北報導

孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會香港站，將於3月13及15日在啟德主場館登場，2月11日正式售票。新春過後，孫燕姿首站來到香港，與歌迷一同以音樂迎接新一年。熟悉場館的粉絲也大方提供搶票攻略，表示場館占地面積較小、位置陡峭，肉眼距離非常近，就算山頂也能看清楚孫燕姿，「不用糾結位子直接衝」較有機會買到票。

孫燕姿「就在日落以後」巡演年後唱進香港。（圖／寬魚／Make Music提供）

孫燕姿香港演唱會選在2024年落成啟用的全新地標「啟德主場館」，該場館是目前香港最新、最大的表演場地，可容納5萬人，正如她在華語樂壇無可撼動的地位。主辦單位寬魚國際秉持製作「值得被時間記住的演唱會，創造美好價值」的核心理念，攜手孫燕姿團隊呈現華語樂壇難以複製的音樂盛會。

孫燕姿「就在日落以後」巡演至今超過50萬人次朝聖。（圖／寬魚／Make Music提供）

孫燕姿「就在日落以後」巡演自2025年4月於新加坡室內體育館揭幕，隨後在北京鳥巢、高雄巨蛋等地，至今已舉行18場，累計吸引逾50萬人次到場朝聖。演唱會以跨越時代的金曲串連青春記憶，即使這個世界有時候不夠溫柔、生活偶有顛簸，在日落以後，仍能勇敢追尋各自的幸福，帶領歌迷在音樂中尋找到力量與希望。

