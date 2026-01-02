孫燕姿報喜2026巡演好消息 3月登上香港啟德主場館

孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會叫好叫座。（Make Music提供）

天后孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會去年8月起跑後收穫許多好評，今正式宣布2026年開春首場，香港，將於3月13、15日在香港全新地標「啟德主場館」舉行，2月11日上午11：00全面公開發售。好消息公布後也讓許多粉絲期待台北站官宣。

孫燕姿自出道以來，用溫柔堅定的歌聲，陪伴著無數人。孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會，自去年4月於新加坡室內體育館揭開序幕，6月征服北京鳥巢、8月登上高雄巨蛋等地，18場演出，累計吸引超過50萬人次到場朝聖。

這次演唱會以「極美、未知、夢境、生活、人物」五大主題為核心，透過日落意象，探討生命的起伏與感悟，象徵從低谷走向曙光。演出結合科技視覺與經典曲目回顧，打造全感官沉浸式體驗，呈現從「日落以前」的追尋，到「日落以後」的勇敢前行。

震撼的舞台視覺設計、細膩而真誠的現場演繹，以一首又一首的金曲牽動歌迷的感動，一張又一張的門票掀動每一個城市，反饋熱烈的迴響，一票難求。歌迷盛讚「情感豐沛、誠意十足的神級現場」，被譽為近年最具穿透力的華語演唱會，不僅承載著青春記憶，更傳遞撫慰人心的力量。

而孫燕姿上一次在香港舉辦個唱，已是2014年的「克卜勒世界巡迴演唱會」，這次「就在日落以後」巡迴演唱會香港由寬魚國際主辦，寬魚國際一直致力呈現最極致的音樂內容與現場，特別選定2024年落成啟用的香港全新地標「啟德主場館」，該場館是目前香港最新最大的表演場地，超越紅館（紅磡香港體育館），正如孫燕姿在華語樂壇無可撼動的地位。

寬魚以打造文化深度與時代意義的音樂現場著稱，秉持製作「值得被時間記住的演唱會，創造美好價值」的核心理念，攜手孫燕姿團隊打造華語樂壇難以複製的音樂盛會。令這次孫燕姿相隔12年再次站上香港舞台，所有歌迷都萬分期待。

