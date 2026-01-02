孫燕姿巡迴演唱會 3月香港啟德主場館開唱
記者王丹荷／綜合報導
孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會今（2）日宣布3月13、15日將於香港全新地標「啟德主場館」開唱，是她巡演的2026年開春首場，攜手歌迷以音樂迎向嶄新的希望，這也是她相隔12年再次站上香港舞台。
自出道以來，孫燕姿用溫柔卻堅定的歌聲，陪伴著無數人。《就在日落以後》巡迴演唱會自2025年4月於新加坡室內體育館揭開序幕，6月征服北京鳥巢、8月登上高雄巨蛋等地，18場演出，累計吸引超過50萬人次到場朝聖。震撼的舞台視覺設計、細膩而真誠的現場演繹，以一首又一首的金曲牽動歌迷的感動，一張又一張的門票掀動每一個城市。
演唱會以「極美、未知、夢境、生活、人物」5大主題為核心，透過日落意象，探討生命的起伏與感悟，象徵從低谷走向曙光。演出結合科技視覺與經典曲目回顧，打造全感官沉浸式體驗，呈現從「日落以前」的追尋，到「日落以後」的勇敢前行。
孫燕姿上一次於香港舉辦個唱，已是2014年的《克卜勒世界巡迴演唱會》，當時在紅磡香港體育館3場門票19分鐘全數完售。這次香港場演唱會由寬魚國際主辦，特別選定2024年落成啟用的香港全新地標「啟德主場館」，該場館是目前香港最新最大的表演場地。
孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會3月在香港登場。（Make Music提供）
孫燕姿3月將在香港開唱。（Make Music提供）
孫燕姿宣布香港開唱。（Make Music提供）
