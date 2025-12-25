孫燕姿明年台北開唱 有望登大巨蛋

歌手孫燕姿25日公開2026年巡演計畫，宣布將到台北舉辦巡迴演唱會。（Make Music提供／中央社）

本報綜合報導

華語天后孫燕姿今年8月唱進高雄巨蛋，25日耶誕節這天官方重磅宣布，明年將會到台北舉辦巡迴演唱會，有望站上台北大巨蛋，除台北外，也會有香港、蘇州、吉隆坡城市，孫燕姿表示與家人共度耶誕和新年佳節後，會全心投入準備新年度的巡演。

孫燕姿透過新聞稿表示，明年上半年將開始「就在日落以後」巡演計畫，預計到香港、蘇州、吉隆坡、台北開唱，後續會有更多場次。

另外，孫燕姿新單曲「日落 Live」單曲已在各大數位平台全面上線，孫燕姿表示這首歌是一種「集體的喚醒」，沒有炫目的編曲，沒有刻意的情緒起伏，力量來自她當下的呼吸、當下的眼神、以及跨越城市、跨越季節、跨越人生階段的每一個你我。

而對於演唱會巡演，孫燕姿坦言，有時候很崩潰，會覺得有數不盡的東西在空氣中，所幸自己的團隊很強大，每個人都抓緊要負責的東西；團隊表示會讓孫燕姿所有天馬行空的想法，可以完美呈現出來。