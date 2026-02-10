孫燕姿相隔12年重返香港！啟德開唱「搶票攻略」公開：山頂也能看清楚

孫燕姿下月將在香港啟德主場館開唱。Make Music提供

孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會香港站正式倒數，將於3月13、15日登上香港全新地標「啟德主場館」開唱，且香港站也是她新春後的巡演首站，被視為「開年重頭戲」，令歌迷期待萬分，已摩拳擦掌準備搶票，直呼：「手速不夠真的看不到燕姿！」

巡演去年4月啟動以來，孫燕姿已唱遍新加坡、北京鳥巢、高雄巨蛋等指標場館，累計18場、吸引超過50萬人朝聖，幾乎場場爆滿。她以〈天黑黑〉、〈綠光〉、〈開始懂了〉等金曲連發，搭配細膩情緒與真摯告白，被歌迷封為「神級現場」、「一開口就是青春」，口碑炸裂。

首登全新場館容納5萬觀眾

值得一提的是，此次香港開唱，場地選在2024年才啟用的啟德主場館，不僅是香港最新、最大的演出場地，更可容納5萬名觀眾。許多熟門熟路的粉絲還分享「搶票攻略」，透露場館雖大但距離舞台近、山頂視角也清晰，「幾乎零死角」，笑說「真的不用糾結位子，搶到就是賺到！」

睽違多年再度於香港大型開唱，孫燕姿也被外界視為天后等級回歸指標戰。主辦單位強調，這次製作規格全面升級，從舞台設計到燈光編排都比照國際巡演等級，只為打造一場「值得被時間記住」的經典之夜。隨著正式售票倒數，社群早已湧現搶票教戰守則，樂迷摩拳擦掌準備拼手速，勢必再掀一波秒殺戰。孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會香港站門票明（11日）於快達票HKT平台全面啟售。

