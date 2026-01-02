孫燕姿睽違12年再撲港 點歌環節粉絲出招求點名

孫燕姿3月13、15日將在香港舉辦「就在日落以後」巡迴演唱會。Make Music提供



孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會3月13、15日在香港新地標「啟德主場館」舉行，她睽違12年再次站上香港舞台，歌迷非常期待，尤其敲碗已久的點歌環節競爭激烈，為爭取被點名比拼創意，有人舉牌、有人告白，還有人把人生故事全都搬了上來，她和歌迷之間趣味互動氛圍也讓演唱會變成一場相識25年的老友聚會。

「就在日落以後」巡演自2025年4月於新加坡室內體育館揭開序幕，6月征服北京鳥巢、8月登上高雄巨蛋等地，18場演出累計吸引逾50萬人次朝聖，獲歌迷盛讚「情感豐沛、誠意十足的神級現場」。

繼孫燕姿上次到香港辦個唱，已是2014年的「克卜勒世界巡迴演唱會」，當時在紅磡體育館3場門票19分鐘完售，如今主辦單位寬魚國際選定去年落成啟用的「啟德主場館」，該場館是目前香港最新、最大的表演場地。

香港場門票2月4至6日由建行（亞洲）信用卡獨家優先購票，2月9日起Trip.com Group官方套票率先發售，2月11日上午11點全面啟售。

