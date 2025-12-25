孫燕姿聖誕節官宣喜訊！準備重返台灣開唱 2026演唱會地點出爐

記者鄭尹翔／台北報導

「天后」孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會，自2025年起跑，8座城市、18次落日，從新加坡的第一道金橘色光，到南京夜裡最後一邊紅霞，每一場，都在同樣的時刻，把萬人的心，凝聚在光與影交界的縫隙裡，收官場在南京圓滿落幕時刻，她在台上一句：「我們明年見。」尾聲背景音樂更播放重新編曲配唱的〈接下來〉，台下歌迷們欣喜若狂，為2026年埋下令人期待的伏筆！

正當大家引頸期盼之際，孫燕姿〈日落 Live〉單曲也已在各大數位平台全面上線，陪伴大家期待2026更多的日落！它是一種「集體的喚醒」; 沒有炫目的編曲，沒有刻意的情緒起伏，它的力量來自她當下的呼吸、當下的眼神、以及跨越城市、跨越季節、跨越人生階段的每一個你我。一首在日落後重新升起的歌，把萬人收進同一個光裡的時刻。25週年最溫柔、也最堅定的一次自我回應，〈日落 Live〉訴說著：日落不是結束，期待2026有你的日落。

孫燕姿將在台北開唱。（圖／環球音樂提供）

這幸福來的突然，餘音繞樑的同時，近日更釋出南京巡演的幕後花絮影片，燕姿發文表示，「AUT NIHILO今年的最後一場，落在南京。感謝南京的朋友一起度過兩場難忘的日落。且行且珍惜！接下來，目的滑行努力前進！」這場演出不僅是《就在日落以後》南京站，更是一起走過新加坡、上海、深圳、北京、青島、高雄、重慶……各站後，完整了2025 年巡演的圓滿句點。影片中燕姿感性地說：「在看日曆的時候想說，怎麼那麼快就到了今年的最後一場，其實從新加坡開始到南京，會覺得那個氛圍是非常不一樣的，一開始是從概念，接著一路的籌備，歌要落在什麼點，每個段落要怎麼開始、怎麼結束，下一個橋段為什麼要這樣做，講的話、每一個環節，甚至每一站，都會有一些改變的東西。」燕姿坦言，有時候很崩潰，會覺得有數不盡的東西在空氣中，所幸她特別感覺到自己的團隊很強大，每個人都抓緊要負責的東西，更幽默描述：「我講的東西他們已經很習慣了，當我說隨便講，就是一定要記下來。」團隊也表示，2019年就開始準備巡演，好不容易今年起跑，而燕姿的天馬行空，呈現出來時都是最好看的！

對於很多歌迷朋友來說，這場巡演圓了年少的夢，「聽的時候我們都還是少年，現在終於圓夢，女神依舊還是女神！」孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會明年將繼續”神展開”，所到之處再掀熱潮，票勢必也”神難搶”！貼心的歌迷們對很任性做自己的偶像喊話：「希望燕姿能繼續唱下去，她一直開，我有機會就會一直看。」、「這是一個超級好看的秀，希望更多人看到。」

當眾人極美歡慶，迎來2025年的尾場，燕姿與團隊思考著要用什麼來延續那個感覺，最後決定在播放片尾名單時，背景襯樂重新編曲配唱的〈接下來〉這首歌，一句：「我們明年見！」孫燕姿的承諾讓現場充滿期待，相信當晚台下的歌迷朋友朋友們都感受到了，在幕後花絮影片中，也更趨立體化的將意念傳遞給大家；官方更於今天(12/25)重磅宣佈2026上半年的巡演計畫，唱響4座城市：香港、蘇州、吉隆坡、台北，也會有更多場次，其他城市則敬請期待！這不只是實現了大家心心念念的明年見，更無疑是送給歌迷朋友們最棒的聖誕禮物，燕姿也會與家人共度聖誕和新年佳節後，再度全心投入準備新年度的巡演。

