孫燕姿送耶誕禮物 台北開唱兌現「明年見」承諾
樂迷引頸期盼的佳音終於傳來！天后孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會，繼2025年成功締造多場感動後，正式宣告將於2026年繼續「追逐日落」，並首度揭曉上半年將唱響香港、蘇州、吉隆坡、台北等四座城市，這份重磅耶誕獻禮，無疑實現了她在南京收官場上的「我們明年見！」
回顧2025年，孫燕姿的《就在日落以後》巡迴演唱會足跡遍及八座城市，歷經18場日落餘暉。從新加坡的第一道金橘色光，到南京夜裡的最後一抹紅霞，她成功將萬人的心凝聚於光影交界的縫隙。南京收官場上，燕姿一句「我們明年見。」，伴隨著重新編曲配唱的〈接下來〉作為尾聲背景音樂，不僅為2026年埋下令人期待的伏筆。
天后孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會，繼2025年成功締造多場感動後，正式宣告將於2026年繼續「追逐日落」。（圖／東森新聞）
官方今在25日耶誕節這天重磅宣告，就是為了延續南京場的熱烈氛圍。近日釋出的南京巡演幕後花絮影片中，燕姿感性地分享：「從新加坡到南京，每場演出氛圍都非常不同。從概念發想、一路籌備、到每段落的安排，甚至每一站都會有改變的東西，有時候真的感到很崩潰。」然而她也特別感謝強大的團隊，能將她天馬行空的想法實現得盡善盡美，更幽默透露：「我講的東西他們已經很習慣了，當我說隨便講，就是一定要記下來。」這場巡演不僅圓滿了2025年的句點，更是一路走來新加坡、上海、深圳、北京、青島、高雄、重慶等各站的完整呈現，也讓歌迷看見她為這場演唱會所付出的巨大心力。
天后孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會，繼2025年成功締造多場感動後，正式宣告將於2026年繼續「追逐日落」。（圖／東森新聞）
對許多歌迷而言，這場巡演圓了年少時的夢想，正如粉絲所言：「聽的時候我們都還是少年，現在終於圓夢，女神依舊還是女神！」孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會明年勢必繼續「神展開」，所到之處必再掀熱潮，門票也注定「神難搶」。歌迷們也溫馨喊話：「希望燕姿能繼續唱下去，她一直開，我有機會就會一直看。」「這是一個超級好看的秀，希望更多人看到。」燕姿預計在與家人共度耶誕和新年佳節後，再度全心投入新年度的巡演準備，除了已確定的四座城市外，未來也將有更多場次與大家見面，其他城市資訊則敬請期待！
另外，也有提醒所有喜歡孫燕姿的朋友們，務必以MAKE / MUSIC網站、藝人及主辦方的官方平台所發佈的資訊為準。希望每個人都能保護自身權益，小心查證，切勿輕信不實資訊，更不要透過來路不明的管道購票，以免上當受騙。
