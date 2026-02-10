孫燕姿過完年相約10萬歌迷！巡演香港站搶票攻略曝光

【緯來新聞網】孫燕姿《就在日落以後》自2025年4月於新加坡室內體育館揭幕，隨後在北京鳥巢、高雄巨蛋等地，至今已舉行18場，累計吸引逾50萬人次到場朝聖。這回，巡迴演唱會香港站，將於3月13、15日在香港全新地標「啟德主場館」盛大舉行，2月11日正式售票。

孫燕姿將去香港開唱。（圖／Make Music提供）

孫燕姿演唱會以跨越時代的金曲串連青春記憶，即使這個世界有時候不夠溫柔、生活偶有顛簸，在日落以後，仍能勇敢追尋各自的幸福，帶領歌迷在音樂中尋找到力量與希望。



主辦單位寬魚國際特別選定2024年落成啟用的香港全新地標「啟德主場館」，該場館是目前香港最新最大的表演場地，秉持製作「值得被時間記住的演唱會，創造美好價值」的核心理念，攜手孫燕姿團隊呈現華語樂壇難以複製的音樂盛會。



事實上，自從1月宣布香港開唱，熟悉場館的粉絲大方提供搶票攻略，啟德主場館可容納5萬人，但因占地面積較小，山頂位子陡，肉眼距離非常近，就算山頂也能看清楚孫燕姿，「不用糾結位子直接衝」較有機會買到票。《就在日落以後》2月11日上午11時起，於快達票HKT平台開賣。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

中國男星網上找戲拍失蹤！疑遭拐去「KK園區」 泰移民局回應了

劉詩詩獲愛奇藝尖叫之夜最佳女星 林依晨奪亞太年度優秀演員