孫燕姿隔12年重返香港開唱

天后孫燕姿「就在日落以後」世界巡迴演唱會去年8月在高雄演出大獲好評，2日宣布今年開春首場將於3月13、15日在香港全新地標「啟德主場館」登場，2月11日11：00全面公開發售。好消息公布後也讓許多粉絲期盼台北站官宣。

孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會，去年4月於新加坡室內體育館揭開序幕，6月征服北京鳥巢、8月登上高雄巨蛋等地，18場演出累計吸引逾50萬人次朝聖。

演唱會以「極美、未知、夢境、生活、人物」5大主題為核心，透過日落意象，探討生命的起伏與感悟，象徵從低谷走向曙光。震撼的舞台視覺設計、細膩而真誠的現場演繹，被歌迷盛讚「情感豐沛、誠意十足的神級現場」。

而孫燕姿上一次在香港舉辦個唱，已是2014年「克卜勒」巡迴演唱會，這次「就在日落以後」香港站由寬魚國際主辦，特別選定去年落成啟用的「啟德主場館」，該場館是目前香港最新最大的表演場地，超越紅磡香港體育館，正如孫燕姿在華語樂壇無可撼動的地位。

寬魚以打造文化深度與時代意義的音樂現場著稱，秉持製作「值得被時間記住的演唱會，創造美好價值」的核心理念，攜手孫燕姿團隊打造這場音樂盛會，令所有歌迷都萬分期待。