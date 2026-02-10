孫燕姿首登香港啟德主場館 搶票攻略公開「山頂也能看清楚」

孫燕姿新春過後將在香港開唱，與歌迷一同迎接新的一年。（Make Music提供）

準備搶票！孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會，將於3月13及15日在香港全新地標啟德主場館盛大舉行，明(11日)正式售票！自從1月宣布香港開唱後，立刻掀起熱潮，熟悉場館的粉絲大方提供搶票攻略，啟德主場館可容納5萬人，但因占地面積較小，山頂位子陡，肉眼距離非常近，就算山頂也能看清楚孫燕姿，「不用糾結位子直接衝」較有機會買到票。

這次主辦「孫燕姿就在日落以後巡迴演唱會-香港」的寬魚國際特別選定2024年落成啟用的香港全新地標「啟德主場館」，該場館是目前香港最新最大的表演場地，正如孫燕姿在華語樂壇無可撼動的地位。寬魚國際秉持製作「值得被時間記住的演唱會，創造美好價值」的核心理念，攜手孫燕姿團隊呈現華語樂壇難以複製的音樂盛會。

廣告 廣告

孫燕姿新春過後將在香港開唱，與歌迷一同迎接新的一年。（Make Music提供）

孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會自2025年4月於新加坡揭幕，隨後在北京鳥巢、高雄巨蛋等地，至今已舉行18場，累計吸引逾50萬人次到場朝聖。演唱會以跨越時代的金曲串連青春記憶，即使這個世界有時候不夠溫柔、生活偶有顛簸，在日落以後，仍能勇敢追尋各自的幸福，帶領歌迷在音樂中尋找到力量與希望。觀眾盛讚演出「情感豐沛、誠意十足」，更譽為近年最具穿透力的華語演唱會。

更多中時新聞網報導

張鈞為音樂夢逃家 兩度遭警「逮」回家

年節多重壓力交織 微休息比長假更療癒

HBL》潘彥銘大三元 松山8強開紅盤