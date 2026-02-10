孫燕姿香港開唱掀搶票潮 巡演累計50萬人次再創巔峰

孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會香港站，將於3月13、15日在「啟德主場館」盛大舉行。（圖／Make Music提供）

孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會香港站，將於3月13、15日在「啟德主場館」盛大舉行。本巡演自2025年4月於新加坡室內體育館起跑，隨後在北京鳥巢、高雄巨蛋等地開唱，迄今累積 18 場、逾 50 萬人次觀賞，口碑橫掃新加坡與北京。孫燕姿以溫柔且具穿透力的歌聲串連青春記憶，讓歌迷在日落以後找回力量。

在優先購票與官方套票全數秒殺後，最後搶票機會將於2月11日上午11時在快達票（HKT）全面公開發售。此次演出主辦方特別選址最新、最大的「啟德主場館」，旨在結合地標規模與天后地位，創造值得被時間記住的音樂盛會。

因應開票在即，熟悉場地的粉絲透露「啟德攻略」：雖然場館可容納 5 萬人，但因設計關係，看台區（山頂位）視覺距離極近，肉眼也能看清女神。專業樂迷建議「別糾結位置，買到就是贏家」。

