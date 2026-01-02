孫燕姿2026開年爆喜訊！「時間點」曝光 震撼消息網嗨翻

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

寬魚國際主辦「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」，將於3月13日、15日在香港全新地標「啟德主場館」舉行。這是孫燕姿巡演2026年開春首場，攜手歌迷揭開新一年動人的篇章，以音樂迎向嶄新的希望。演唱會門票由建行（亞洲）信用卡獨家優先購票時間為2月4日至6日，Trip.com Group官方套票率先發售2月9日起，2月11日上午11點全面公開發售。

孫燕姿今年3月在香港啟德體育館開唱。（圖／Make Music提供）

孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會自2025年4月於新加坡室內體育館揭開序幕，6月征服北京鳥巢、8月登上高雄巨蛋等地，18場演出，累計吸引超過50萬人次到場朝聖。這次演唱會香港站，主辦單位寬魚國際特別選定2024年落成啟用的香港全新地標「啟德主場館」，該場館是目前香港最新最大的表演場地，超越「紅館」（紅磡香港體育館），其時代指標性，正如孫燕姿在華語樂壇無可撼動的地位。

孫燕姿上一次於香港舉辦個唱，已是2014年的「克卜勒世界巡迴演唱會」，當時在紅磡香港體育館3場門票19分鐘全數完售。孫燕姿相隔12年再次站上香港舞台，歌迷萬分期待，尤其敲碗已久的點歌環節，激烈競爭，為了爭取被點名比拚創意，有人舉牌，有人告白，還有人把人生故事全都搬了上來，孫燕姿和歌迷之間趣味互動氛圍，讓演唱會變成是場相識25年的老友聚會。

