孫生交往2年情斷！多芬突嘆「不能忠誠點嗎」閨密公開分手內幕

娛樂中心／綜合報導

前「反骨男孩」孫生日前證實與交往2年的女友多芬（諶多芬）分手，坦言「我們之間有著自己的問題，雙方想要的總是給不到」，女方則寫下「明明很愛，卻發現彼此已經無法給對方想要的安全感」。昨（9）日多芬在社群平台抒發心聲，感嘆「哎，感情難道就不能忠誠一點嗎」，也讓分手真實原因再掀臆測。

孫生（左）與多芬（右）交往2年宣告分手。（圖／翻攝自多芬IG）

多芬日前才有感而發「一種付出很多、累積很久，突然之間一切都放下的感覺，好空好空……」，讓大批網友相當心疼。昨日她談及感情「忠誠」問題，雖未明指是否為分手主因，網友仍苦勸「選了一個評價極差的男人然後幻想要改變他非常不切實際，一開始就找個好的男人比較實在」、「不可教化就放棄吧，沒什麼意義，清醒點啊」。

多芬談論感情忠誠問題。（圖／翻攝自多芬IG）

事實上，多芬交往期間曾寫下「為什麼現在綠茶這麼多」、「現今社會也許單身還比較快樂」、「無止盡的欺騙我」等字句，頻頻被揣測情變。如今正式斷開2年情，閨密一度喊話「妳為了他提心吊膽過生活、一次次傷心難過氣到手抖模樣看得我真的很心疼妳！恭喜你脫離三觀不正常戀愛關係」，她則簡單以「愛你」二字回應好友發聲。

