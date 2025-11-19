孫生再組新團隊！超酸放話：一個不會A錢的團體

娛樂中心／李汶臻報導

網紅孫生曾是YouTube團體「反骨男孩」的靈魂人物之一；他近年來爭議不斷，因性侵案遭起訴、形象重挫，好搭檔兼前老闆「酷炫」更為此無情切割他，讓他陷入「被解約」的難堪境地。孫生日前還上傳影片控訴「反骨」業配分帳不公，質疑酷炫A錢。孫生昨（18日）晚間更新社群，他收起往日的嘻笑耍寶嘴臉，有感而發表示「決定放下過去」，更宣布將組新團隊「再打造一個反骨男孩」，最後還不忘補刀強調：「一個不會A錢的團體」，嘲諷意味十足。

孫生透過影片有感而發，他自責過去「愛玩、不懂得拒絕也沒邊界感」，隨後也提及前陣子到蹦闆酸菜魚店鬧場的事件，他貼出兩人的對話截圖，澄清當天在店內鬧場、發生口角的衝突橋段「全是劇本」。孫生還在影片中抱怨，配合拳擊節目《拳願》演一堆超無聊的劇「超煩，真的很煩」。





孫生提及日前到蹦闆酸菜魚店鬧場的事件，對話截圖澄清衝突橋段全是劇本。（圖／翻攝自IG@孫生）









孫生抱怨配合《拳願》演一堆超無聊的劇「超煩的」。（圖／翻攝自IG@孫生）





如今的孫生全心投入訓練、備戰拳擊比賽，他也切身體會到職業選手的艱辛。接著他話鋒一轉，表示自己決定放下過去，「往未來走、往前看」，並震撼宣布將組建屬於自己的全新團隊。孫生聲稱，「要打造一個反反骨男孩，一個不會A錢的團體」。影片最後孫生也提到徵才消息，號召「夠用才華、有想法、有創意會攝影、會剪輯」的人來面試，並強調「無論男女，都歡迎你」。





孫生宣布要打造一個全新的團體，「一個不會A錢的團體」。（圖／翻攝自IG@孫生）





原文出處：孫生「深夜片突上傳」組全新團隊！偷臭「一個不會A錢的團體」徵才條件曝

